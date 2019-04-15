NCC裁罰中天 海外僑胞齊聲力挺「支持中天」

中天新聞台因播放200萬噸文旦丟水庫，再遭NCC開罰100萬元，不僅連美國僑胞為中天抱不平，連高雄市長韓國瑜都看不下去，痛批NCC所作所為，已淪為政黨打手，更痛批民進黨拿到權力後自我打臉，自我矛盾。

日前NCC以報導韓國瑜新聞太多，對中天開罰100萬，又因播報兩百萬噸柚子再加罰100萬，明顯干涉言論自由。對於NCC開罰中天，韓國瑜抨擊，民進黨在黨外時期痛恨3件事，包括國民黨黨政不分、司法不公、媒體不公，現在民進黨執政後，媒體這塊開始緊縮，拿到權力後自己打自己的臉，幹一樣的勾當，還變本加厲。

美國僑民也大表不平，紛紛為中天加油打氣，「抗議NCC不公平裁決」、「支持中天」；網友也紛紛表示，「難怪沒看到三民自 不然可能會被打死」、「中天加油。NCC下台」、「從美國華僑角度來看蔡政府的施政真的很荒謬！打壓言論自由、新聞自由」！

(中時電子報)