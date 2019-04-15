高雄市長韓國瑜稍早抵達聖荷西時，有支持者提前兩小時機場守候，大批支持者擠爆機場，讓韓國瑜寸步難行！韓國瑜稍早已經抵達晚宴與僑胞餐敘，僑胞情緒超high高喊選總統。韓國瑜在晚宴中表示，他非常謝謝僑胞趕來參加，他也祝在場僑胞事業順利，回台灣玩不要忘記來高雄，「又好玩又熱情」。

韓國瑜抵達晚宴會場時，僑胞們夾道歡迎，韓國瑜一進到晚宴會場，大家紛紛舉起手機相爭拍照，更有很多僑胞揮舞著國旗歡迎韓國瑜，更高喊「選總統」、「台灣安全人民有錢」。晚宴餐桌上也擺著美國跟中華民國國旗，氣氛相當熱鬧，這場晚宴席開20桌，超過250名僑胞迎接韓國瑜。

韓國瑜在晚宴中表示，謝謝僑胞趕來參加高雄團活動，僑胞都充滿笑容、熱情，他非常很感謝 。他也提及要推動雙語教育一事，韓國瑜說從半年前選高雄市長講發大財，他要大家都不要誤會，他不是俗氣銅臭味，他說高雄是全台最窮的城市，城市沒有活力不行，經濟要拉起來，高雄要賺大錢也要重視教育弱勢族群。

他也謝謝北加州同學會的好朋友，他說高雄今年要推動中英文雙語教育，他說看到新加坡香港的發展後，覺得有很多南台灣孩子連人生競賽第一回合都沒上場就被ko，所以要做雙語教育，一定要推動。

他也再次謝謝僑胞好朋友對的熱情接待，並祝僑居美國的人事業順利，來台灣玩不要忘記來高雄，「又好玩又熱情」。

韓國瑜抵晚宴會場 僑胞high揮國旗高喊選總統（中天新聞）

韓粉們排隊等待入場。(擷取自中天新聞)

(中時電子報)