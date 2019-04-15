老虎伍茲(Tiger Woods)勇奪大賽冠軍，大家都樂翻了。球迷感動落淚，媒體忙挖新聞，贊助商急推廣告，唯一的輸家就是賭城。莊家威廉希爾(William Hill)設定的賠率，伍茲奪冠為1賠14，有個球迷鼓起勇氣下注了8.5萬美元，賠14倍之後就是119萬美元(約3670萬台幣)！

這是威廉希爾史上被贏走的最大一筆彩金，也是高球運動史上的最高額彩金。美國區總監波丹諾維奇(Nick Bogdanovich)表示：「很高興看到老虎伍茲重返榮耀。我們最痛苦的一天，也是高球史偉大的一天。」

去年賭城開出1賠20的賠率，對賭伍茲可以拿下1座四大賽冠軍。比起強森(Dustin Johnson)這種1賠1.5的超大熱門，恐怕沒多少人會下注伍茲。賭城甚至還開過伍茲永遠退休的賭盤，這位勇於投注的球迷算是狠狠幫伍茲出了一口氣(過去10年他恐怕也輸了不少)。

美國好手佛勒(Rickie Fowler)前年曾表示伍茲似乎找回了開球300碼的神力，賭城其實已經有「提防」伍茲再臨，1賠20算是有奪冠實力的賠率了。這次名人賽賭盤(去年開出)的賠率伍茲又降到跟強森等人差不多(強森1賠12)，只是沒想到有人敢投注這麼多。

Francesco Molinari goes in the water on the 12th hole...



The door is now wide open for Tiger who is now 2 shots behind the lead.👀#TheMasters#MastersSunday pic.twitter.com/Yh877RoahO — Sports Plug (@_SportsPlug) April 14, 2019

那位很敢下注的朋友還得感謝義大利名將莫里納利(Francesco Molinari)，莫里納利去年英國公開賽擊敗伍茲，這次多虧他在第12洞打進水塘爆桿，讓伍茲成功超車。

(中時電子報)