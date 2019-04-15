知名房市界網紅Sway昨演講時表示，台灣房市最主要問題就是囤房稅比其他國家低很多，造成台灣炒房情況嚴重，建議調漲囤房稅調整房市，不然投資客只會一直持有空房，他們寧願空屋也不要租出去。對此，網友說，「少拋假議題」、「不管哪個黨，只要執政，都不敢動這塊」還有網友點出蔡英文、王金平都是大地主，想都別想。

Sway是應時代力量邀請演講，並與黨主席邱顯智對談，兩人大談囤房稅太低問題。Sway建議邱推動國會立法，通過調漲囤房稅調整房市，不然投資客只會一直持有空房，他們寧願空屋也不要租出去。邱顯智則希望大家正視台灣高房價與租金調漲的問題。

網友說，「不管哪個黨，只要執政，都不敢動這塊！民進黨在野時也喊得好聽，現在都快的3年了，改了什麼？房地產業者勢力太大，房地產又牽扯經濟甚深甚大，現在時力也講得好聽，等哪天真上台，一樣不會動！政客都在拖，等拖到真撐不住」。

還有網友說，「少拋假議題！我是房東，房子租不出去我會很害怕！哪有什麼為了維持高房價一定要維持高房租！除非特殊原因要自用或要出售才不想出租，否則房價房租都是市場機制！好租好脫手的一定房價房租高，哪有要住好地段又要低房價房租這種事情！要吃燕窩就別想只出木耳的錢」。

另有網友說，「呱吉都質詢柯文哲為何調漲公共宅的租金？臺北市公共宅的租金已經不便宜了

只比市場便宜85折，所以藍綠白都一樣」、「不只租金貴，公設比太高相對管理費更是高的離譜，品質也不成正比」、「想都別想，蔡英文、王金平本身就是大地主，還有很多的議員都是」。

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(中時電子報)