餐後高血糖容易造成脂肪堆積，還可能提高糖尿病機率。日醫生表示，餐後適度運動會幫助肌肉消耗糖分，有抑制血糖效果，知名健身教練推薦，飯後可做3個簡單的動作，短短5分鐘就可能有降血糖的效果。

據《早安健康》報導，曾擔任桌球選手福原愛私人健身教練的日本知名健身教練中野James修一表示，血糖上升時，人體會分泌胰島素，將未使用完畢的糖分轉化為脂肪儲存在體內，造成肥胖，此外，餐後血糖急速上升、讓胰島素分泌過剩，不僅會讓身體活動力降低，還可能會提高罹患糖尿病的機率。

日本五反田内科糖尿病診所院長伊藤靜夫表示，餐後運動會幫助肌肉消耗糖分，有抑制血糖效果，同時還會讓流到肌肉的血液量提升，腸胃血液減少、蠕動減慢，能讓餐後血糖更加穩定，讓抑制飯後高血糖的效果更好。

對此，中野James修一推薦3個動作，可在餐後花5分鐘簡單運動幫助降血糖；首先準備兩張有靠背的椅子，左右手各扶一張椅子的椅背，幫助執行以下動作時保持平衡。

動作1：雙腳張開屈膝下蹲，連續做20次即可。

動作2：右腳向前跨一步並下蹲10次，再換左腳同樣做10次。

動作3：先將右腳向後跨一步，再將右腳向前抬腿提膝，再換左腳同樣做法，總共做20次即可。

(中時電子報)