GIANNIS. SHEESH. pic.twitter.com/AU7Paoexuc — Bleacher Report (@BleacherReport) 2019年4月15日

公鹿明星前鋒「字母哥」阿提托康波展現強烈拿下本季年度MVP氣勢！字母哥15日只打前3節，就摘24分、17籃板，更表演罰球線附近起跳超遠灌籃，帶領公鹿121比86轟翻活塞，雙方季後賽首輪第2戰18日續在密爾瓦基進行。

由於活塞主力前鋒布雷克葛瑞芬膝傷缺陣，幾乎等同砍掉活塞一半戰力，也讓地主公鹿一開賽就火力全開，打出瘋狂20比4開局，幾乎在首節就告勝負已定，打完上半場，更以70比43大幅領先，甚至下半場逐漸擴大領先到40分以上。

眼見難逃慘遭公鹿痛宰命運，活塞中鋒德拉蒙竟在第3節還剩4分07秒惱羞成怒，在籃下用力把搶到進攻籃板的阿提托康波推倒，裁判重看慢動作之後宣判德拉蒙2級惡意犯規，直接遭到驅逐出場，也讓這場一邊倒的季後賽更無懸念。

阿提托康波全場投17中9，含三分球5投中1，徹底無視活塞防守，唯一美中不足的是他的罰球失常，全場罰12中5，比起他在例行賽罰球命中率7成29差上許多，喬治希爾也拿16分，布雷索15分，布魯克羅培茲與米德頓各有14分。

活塞以替補前鋒康納德21分最高，德拉蒙與雷吉傑克生各拿12分，目前他們只能期望葛瑞芬趕緊宣告傷癒歸隊，否則再這樣狂輸下去，活塞恐怕難逃首輪就遭公鹿4連勝橫掃出局的悲慘命運。

(中時電子報)