俄羅斯總統普丁2018年5月15日出席克赤大橋開通典禮

2018年5月15日在萬里晴空下，俄羅斯總統普丁的車隊行經長達11英里（近18公里），刷新歐洲最長紀錄的克赤大橋（Kerch Bridge），準備為這連通俄羅斯與克里米亞半島的橋梁舉行開通典禮。

據《商業內幕》（Business Insider）網14日報導，就在車隊行經橋梁時，怪事發生了，超過24艘停泊在附近的船隻上，都顯示出錯亂的衛星導航訊息，報告了錯誤的定位。其中有的全球定位系統（GPS）顯示，它們停泊在超過65公里外，或是在陸地上，甚至是在阿納帕機場（Anapa Airport）內。

美國安全智庫先進防禦中心（Centre for Advanced Defense，C4AD）的研究指出，這並非意外，而是精心策劃，以防任何人追蹤普丁。報告指出，俄羅斯人為了擾亂數千計船隻與飛機，大規模駭入全球導航衛星系統（global navigation satellite system，GNSS），讓駕駛不知他們置身何處。

此外，報告說，一切關鍵國家基礎設施都在某種程度上靠全球導航衛星系統，而俄羅斯人已動手駭入。事實上，GNSS涵蓋了繞地球軌道運行的國際衛星群，如美國的GPS、中國大陸的北斗衛星導航系統、俄羅斯的全球導航衛星系統（GLONASS），以及歐洲的伽利略（Galileo）定位系統。

(中時電子報)