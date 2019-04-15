證交所今（15）日公布，上市公司107年董事及監察人酬金支領情形，國巨（2317）以每股稅後盈餘80.3元寫歷史新高，每位董事平均酬金也一舉由106年的2,171萬元衝上1.14億元，大幅激增4.26倍。

依證交所在公開資訊觀測站公告數字，107年上市公司董事酬金前十名分為為：國巨1.14億元（加計兼任員工酬金為1.19億元），由去年的第六名衝上第一名；再來是中信金5,429.8萬元（5,429.8萬元），由106年的第一名退居至第二名；第三名為台積電4,013.7萬元（7,444萬元），則是由106年的第二名滑落至第三名，同時，平均每人董事酬金也大減近486萬元。

再來第四至第十名分別為：上銀2,903.1萬元（加計兼任員工酬金為3,899萬元）、大立光2,563.9萬元（4,240.4萬元）、統一2,464萬元（5,652.6萬元）、華新科2,352.2萬元（3,871.4萬元）、台新金1,905.5萬元（1,905.5萬元）、和泰車1,877.5萬元（2,113.5萬元）、遠東新1,818.5萬元（2,050.5萬元）。

從上述前十大董事酬金名單來看，法人表示，被動元件去年獲利大爆發，因而前十高中，被動元件就奪下二家，國巨摘冠、華新科拿下第七高，此外，金控股光環不再，106年及107年連續二年金控股都降至中信金及台新金二家。

證交所表示力，今天公布的是107年第一階段的名單及金額，因股東會年報編製時點較此次申報時點較晚，可能因後續決議不同，而與此次公布董監酬金或有差異。同時，此次公布董監酬金為擬議數，實際數（第二階段）將會在109年1月底公布。

(工商 )