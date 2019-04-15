韓國瑜對洛杉磯華僑演說，強調儘管被民進黨扣上「賣台」帽子，但他心中毫無畏懼，「因為我非常清楚未來中華民國要走什麼路子」。（林宏聰攝）

20190415中天新聞 僑胞挺韓迎戰2020 簽「帆布」代替連署書

高雄市長韓國瑜訪美，所到之處都有大批僑胞熱情大喊「選總統」，韓國瑜在洛杉磯的最後一個行程是早餐會，現場不僅湧入超過千名韓粉，一張簽名的大張帆布上簽的密密麻麻，就是要支持他出來選2020。還有人說，只要韓出來選，就免費包機載僑胞返台投票。

韓國瑜在洛杉磯受到華僑熱烈歡迎，僑界聚會一場比一場瘋狂，美西時間14日上午的茶會，氣氛宛如佈道大會，群眾高喊「選總統、救台灣」。韓市長在洛杉磯的最後公開行程就是和僑胞的早餐會，現場不僅湧入超過千名韓粉，更舉辦了「簽名」力挺韓迎戰2020的活動，用帆布 代替連署書表達僑胞心聲，帆布上被簽的密密麻麻。

早餐會上一位僑胞分享說，有個旅行社小姐給了她一張名片，說只要韓國瑜願意出來選總統，她包一班飛機免費帶大家回台灣投票。

這股韓流似乎襲捲全美，除了僑胞為之瘋狂之外，就連洛杉磯當地的員警也感受到魅力，搶著要跟韓國瑜合照留影，有人拍了團體照還不夠，還要再單獨握手合照一張，韓市長也來者不拒親切的握手合影。

(中時電子報)