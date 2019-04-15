《港股》上周五美股報喜，恆指開漲0.7％ 09:432019/04/15 時報資訊 柯婉琇 、綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 迪士尼和摩根大通股價大漲，帶動上周五美股收高，道瓊指數大漲逾260點，標普500指數漲破2900點重要心理關卡。 受此激勵，周一香港恆生指數開漲0.7%，為30119.85點，收復3萬點。國企股(H股)開漲0.85%，為11758.76點。 申洲國際開漲3%，領漲藍籌股。中資券商、大陸保險股盤初表現強勁。 (時報資訊) #港股 #恆生 #國企 #H股 #指數 也許您會感興趣 推薦閱讀 尬客製化 超大尺寸面板 群雄掀戰火 04:102019/04/11 《美股掃瞄》科技股領軍，美股小漲 08:192019/04/11 《美股掃瞄》美股消息面：升息保持耐心，聯準會重申鴿派立場 09:092019/04/11 《港股》恆指開高0.06％，中國生物製藥領漲藍籌股 10:022019/04/11 陸股開盤小跌 黑洞概念股逆勢飆 11:042019/04/11 陸股進入財報期 逢低布局迎下半年行情 11:042019/04/11 《觀光股》美食3月、Q1營收同期次高，營運續拚復甦 11:422019/04/11 《日股》金融股下挫，日股早盤跌0.28％ 11:422019/04/11 《港股》受陸股急跌拖累，恆指失守3萬點 16:482019/04/11 「她的高跟鞋」 85度C母親節蛋糕超吸睛 21:222019/04/11 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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