迪士尼和摩根大通股價大漲，帶動上周五美股收高，道瓊指數大漲逾260點，標普500指數漲破2900點重要心理關卡。

受此激勵，周一香港恆生指數開漲0.7%，為30119.85點，收復3萬點。國企股(H股)開漲0.85%，為11758.76點。

申洲國際開漲3%，領漲藍籌股。中資券商、大陸保險股盤初表現強勁。

(時報資訊)

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