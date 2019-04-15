察言觀色有一套！變色龍要交配了也有另一種表情！人與人互動時，常會不知不覺展現出細微的肢體變化，也反應當下各自的情緒與企圖。許多動物同樣會透過表情、叫聲、肢體動作、甚至顏色變化等，和其他個體進行不同型式的溝通。如台北市立動物園兩棲爬蟲動物館裡的「高冠變色龍」，就會運用豐富且鮮豔的體色變化，來補強繁殖期的競爭力！

睡眠時的公高冠變色龍，體色較淺、花紋不顯著（拍攝：戴為愚）。（台北市立動物園提供）

一般人對變色龍的印象，大多都是牠們能夠讓自己融入環境背景的變色能力，但變色龍所擁有的變色能力，其實還有一個頗重要且更為常見的原因，就是用來表達自己的心情與身體的狀態。

發情期的母高冠變色龍體色（拍攝：戴為愚）。（台北市立動物園提供）

通常人類在交談時，雙眼會看著對方的臉，這不僅是交談時最基本的禮儀，在四目相接的一剎那，大腦還會依照過往的經驗，從一些小細節來推斷對方當時的心情，進而影響自己應對的方式。

居住在台北市立動物園兩棲爬蟲動物館裡的「高冠變色龍」，前些日子雌性個體的身上，開始展現出發情期特有的花紋，於是懂得對動物察「顏」觀「色」的保育員，趕緊將展示場內成熟的雄性個體請至後場進行配對。

歡迎大家來動物園兩棲爬蟲動物館，一起觀察變色龍的顏色變化。（台北市立動物園提供）

雌性變色龍進入發情期後，身上會妝點著豔麗的色彩，讓雄性變色龍知道自己準備好交配了，而配對成功後，雌性變色龍則會迅速展現出懷孕期的花紋，似乎在昭告天下自己已經有喜。

除了人類會運用聲音、表情、肢體語言等，讓彼此容易察「顏」觀「色」外，許多動物同樣會以叫聲、肢體動作、甚至顏色變化，來強化溝通。

變色龍會改變體色及花紋，讓自己融入環境來進行偽裝，在上述的發情、配對、懷孕等過程，則轉為溝通的訊息，牠們也會透過體色深淺變化，調整吸收太陽光的效能，藉此調節體溫。歡迎大家來動物園兩棲爬蟲動物館，一起觀察變色龍的顏色變化，並到網路上與大家分享喔！

興奮時的公高冠變色龍，體色與花紋鮮豔明亮（拍攝：戴為愚）。（台北市立動物園提供）

保育員依靠察「顏」觀「色」~協助變色龍繁殖配對。（影音由台北市立動物園製作，取自YouTube）

(中時電子報)