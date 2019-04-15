昇華娛樂（4806）4月底擬舉辦今年首次私募增資案，發行1萬張普通股籌措1億元銀彈，東山再起。

昇華董事長俞惟中表示，影視製作是昇華本業，未來私募款項除了償還可轉換公司債，剩餘款項將用來重振戲劇委製、演藝經紀、劇本開發等業務。目前大陸拍攝戲劇成本高，若透過昇華在台團隊製作，製作費比大陸省一半，已爭取到騰訊、愛奇藝等影音平台大咖戲劇委製案。

近期昇華承製的陸劇將陸續開鏡，每部戲劇製作費的1、2成約當為昇華認列的營收，包括騰訊委製短視頻「18不限」將在4月開拍，一季12集製作費70萬人民幣，預計3個月拍10季；愛奇藝委製都市情感網劇「一拳小子」，預計9、10月開拍，3季72集製作費逾億人民幣；騰訊訂製劇8月開拍，講述演唱會幕後人員故事，將有天王天團客串演出；承製湖南衛視、浙江衛視的大戲，製作費4億人民幣，預計10月開拍。

昇華也首度開發大陸電影委製業務，中泰合作電影「啟動人生」已開鏡、預計6月殺青，製作費逾千萬人民幣；還有央視委製的「奔跑的鴨蛋」6月開拍。

下半年，昇華計劃在美國成立子公司，與美商Almost Never Film合作開發美國電視劇，針對美國對內容、演員需求殷切，規劃以IP劇本抵押籌資方式拍電影，也會投入演藝經紀，將與國內大專院校建教合作培養戲劇人才。

(工商 )