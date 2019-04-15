大陸電商巨頭京東2018年全年虧損超過23億人民幣(折合約107億台幣)，已連虧12年，該公司集團董事局主席兼CEO劉強東於今日凌晨向員工發信，坦承嚴重虧損，並強調，如果這麼虧下去，借來的錢只夠再賠2年。

綜合陸媒報導，劉強東在員工內部信中表示，京東虧損嚴重，若再扣除內部結算，去年虧損總額超過28億人民幣，若持續虧損，借來的錢只夠虧2年。

劉強東進一步表示，為了讓京東生存下去，日前宣布取消快遞員底薪並增加快遞收件任務，同時將降低快遞員的公積金系數，實在是不得已的決定。

劉強東在2004成立京東集團，發展至今已成立多元集團，包括電商網購、物流配送、房產開發等，不過，劉強東去年涉及在美國對大陸留學生性侵疑案，雖獲不起訴處分，但已造成名譽重挫，並損及公司事業版圖。

自劉強東爆出性侵醜聞後，京東負面消息就不斷，先前傳出，京東正在計畫新一輪的大規模裁員行動，裁員比例高達8%，相當於超過1.2萬人。

(中時電子報)