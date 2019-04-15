今年農曆春節期間華航機師罷工，影響3萬名旅客，目前包括民進黨籍立委在內，已有多位立委提出罷工預告期相關修法。勞動部部長許銘春今（15）日表示，增設罷工預告期是限制勞工罷工權行使，應多聽各界意見凝聚共識再來研議，「尊重立委的提案權」。

今年農曆大年初四（2月8日）啟動的華航機師罷工，影響旅客權益甚鉅，亦造成華航直接營收損失逾5億元，桃園市空服員工會與長榮航空上周進行第二次勞資爭議調解，因勞資雙方共識不高，亦不排除提出罷工。

現在包括民進黨籍立委陳素月、無黨籍立委趙正宇及親民黨立院黨團，均提出《勞資爭議處理法》修法版本，希望對工會啟動罷工，能有罷工預告期相關的機制。

立法院社福及衛環委員會今日審議「勞工退休金條例部分條文修正草案」，會前許銘春受訪表示，因現行法律對勞工罷工行駛已經是困難重重，增設罷工預告期是限制罷工權的行使，而且這一個議題反對意見滿多的，應該多聽聽各界意見，凝聚共識再來研議比較恰當，尊重立委的提案權。

(中時 )