職業不分貴賤，一名上班族看到在路邊洗插秧機的務農男，當著女兒面前酸務農男「好髒」，務農男老婆得知氣炸，在網上發文抱怨，不過務農男高EQ回應獲得網友一片讚譽。

一名女網友在臉書社團《爆廢公社二館》發文，表示她的老公務農，某天老公在路邊洗插秧機，此時一名男子開汽車路過，對著女網友老公笑說「你看好髒喔！用魚池水洗，而且身體都是土 ！」，男子還當著車內女兒跟友人面前，笑務農男子「務農的錢不多，還好我是上班族，要努力讀書，不然以後會這樣弄得髒兮兮。」

女網友聽聞老公職業被訕笑，頓時氣炸，怒PO文表示「我老公一早就要起來開工，太陽大有時還下雨，天氣還會變冷，就算感冒也要上工…。」女網友說，插秧機不可能開到洗車場洗，老公只是下班洗個車卻被上班族出言羞辱，然而老公跟女網友提及此事時，卻只是笑笑地說「哈哈我被笑了~~~」，讓女網友更加心疼。

網友紛紛留言表示「農用的機械都很貴的」、「這台比汽車貴」、「為妳老公驕傲吧！不然我們哪來的米吃…也說一聲辛苦了～」、「最討厭這種看輕人家職業的人了」、「傻傻的…這一台是他上班很多年都買不起的」、「出門一天可以做他一個月薪水」、「至少人家有一身技術在不怕餓死，強過只有一張嘴的那些人」。

(中時電子報)