金管會針對華映、大同公司對大陸華映科技有19項保證或承諾，但華映與大同卻沒有在財報上揭露，認為已違反證交法。金管會已將相關事證函送台北地檢署偵辦。據了解，北檢已分案指派專案檢察官調查，大同、華映公司董事長林蔚山等多名相關人將列被告偵辦。

這是顧立雄上任金管會主委後首次移送大同、華映案。北檢今早證實，北檢已經在12日下午收到金管會資料，將分案調查。目前相關案情細節不便說明。

金管會指出，依證券交易法第20條規定，上市櫃公司依證交法申報或公告的財務報告及財務業務文件，內容不得有虛偽或隱匿情事。若違反此規定，將有刑責，即可處3年以上10年以下有期徒刑，並得併科新台幣1000萬元以上、2億元以下罰金。

金管會調查後指出，華映董事會在2009年時決議透過轉投資華映(百慕達)、華映(納閔)所持有四家轉投資公司75％股權，作價取得大陸深交所掛牌的華映科技75.71％的股權，因應中國證監機關要求，由華映百慕達、華映及大同出具相關承諾事項共19項。

其中，即包括在完成大尺寸液晶面板生產線投產之前，不減持華映 科技股票；關聯交易若是沒有限到30％以下，須確保淨資產收益率不低於10％，否則不足的部分由華映百慕達以現金補足；2009至2011年的3年盈利能力要達一定標準，不足的部分由華映百慕達以現金補足等。

2009年底若關聯交易沒有降到30％以下，華映百慕達將送股454.6 萬股；另外還有委託華映科技加工費計算、維持華映科技經營權獨立性、避免同業競爭、專利授權等承諾，台灣華映及母公司大同也承諾負連帶責任。

金管會認為，這些承諾對華映及大同有重大影響，但2家公司都沒有在該期間的各財報中揭露，似涉證交法20條第2項「隱匿」情事，移送北檢偵辦。

(中時 )