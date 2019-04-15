馬林魚15日對上強敵費城人，意外演變成投手戰，雙方1-1一路相持到延長賽14局，最後登板的陳偉殷被敲兩分全壘打，終於結束了比賽。費城人3-1擊敗馬林魚，陳偉殷吞下今年首敗，1局被打2分，自責分率為23.40。
此役雙方出動16名投手，而且是在馬林魚主場，因此陳偉殷在第14局登板。陳偉殷成功三振首位打者，卻立即被麥卡勤(Andrew McCutchen)敲出絕望的三壘打，可惜馬林魚外野手差點就接到了。接著瑟古拉(Jean Segura)在兩好球之後撈中一顆偏低滑球，轟成兩分炮。
不過陳偉殷自認投得還可以，「我之前可能想太多，調整太多東西。今天我只想把每一球都投到最好，雖然被敲全壘打，我覺得自己的攻擊性強很多了。」他的球數領先前4位打者，直到哈波(Bryce Harper)上來，殷仔連投3壞球之後又拚回兩好三壞，讓哈波打成飛球出局。他總共面對5位打者，只有哈波是左打，三振2人，沒有四壞球。
瑟古拉表示他原先只想高飛犧牲打，後來他猜中陳偉殷的滑球，打個結實變成全壘打。陳偉殷四縫線最快時速92.6英里，挨轟的滑球為81.9英里。
總教練麥汀利(Don Mattingly)表示他還沒有放棄陳偉殷，他目前擔任長中繼。從今日投手調度來看，陳似乎被排在牛棚裡的最後一位，投手都用完了才找他上去。此役的得分都是來自全壘打，費城人2轟，馬林魚1轟，14局下馬林魚以再見雙殺打結束比賽。
(中時電子報)
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