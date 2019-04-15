中天新聞 專訪郭岱君教授 談邀韓國瑜訪史丹佛

高雄市長韓國瑜訪美，當地時間15日將與美國史丹佛大學學生座談，史丹佛胡佛研究院研究員郭岱君曝光，這次為韓國瑜安排了很豐富而且有深度的活動，除了演講以外，還有學校報紙專訪，以及跟20位教授一同午餐。對歷史很有興趣的韓市長，也提出想看收藏在胡佛研究所的蔣介石日記的要求。

史丹佛胡佛研究院研究員郭岱君曝光明日韓市長行程，除了跟史丹佛學生有一個私下的座談會，另外也安排了20位教授，中午吃飯時一邊吃一邊討論，有點像圓桌會議。同時，韓市長對歷史很有興趣，也特別提出希望能夠看到蔣公的日記。她表示，大家都知道，蔣介石先生的日記是典藏在我們胡佛檔案館。市長下午還會在史丹佛演講，中間還安排了一個Stanford Daily，就是學校報紙專訪，所以她覺得明天市長會相當的忙碌。

據《維基百科》，蔣公日記原本由其本人保管，蔣死後交蔣經國保管；蔣經國死後，交蔣孝勇保管；蔣孝勇死後，交蔣方智怡保管。2004年，史丹福大學胡佛研究所研究員郭岱君與馬若孟取得蔣方智怡授權，親自到加拿大與美國的蔣家，將日記帶到胡佛研究所存放。

(中時電子報)