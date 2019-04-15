「今天是我的生日也是重生之日，格外有意義。」住院撞上生日，是悲還是喜？63歲林女士105年時因一場無情大火導致雙眼失明，日前等到捐贈在台中榮總進行移植，術後3天正好是他的生日，醫護人員巡房時帶來蛋糕為她慶生,讓她感動飆淚；台中榮總今年起推行病患慶生服務，讓許多病患備感溫馨。

這項病患慶生服務是台中榮總院長許惠恒在每周定期巡訪各病房時發現有些病患特別選擇自己生日的時候安排住院治療，藉以期許自己健康重生，深感意義非凡，因而主動協調惠康基金會提供住院病患慶生服務，由醫護人員獻上蛋糕、卡片，給患者鼓勵與祝福。

台中榮總推動這項慶生活動後，每天約有3-10位病患恰逢生日，雖然多數是住院剛好遇生日，但看到主治醫師及護理人員獻上生日蛋糕及賀卡，都相當感動。

除63歲林女士外，4月13日巧逢85歲大壽的郭伯伯，原本已忘了自己的生日，日前因帶狀泡疹住院接受抗生素治療，生日這天，許惠恒與社工室主任莊李及病房副護理長特別帶著生日蛋糕及賀卡來到病房探視，並送上祝福，知道院長親自探視祝賀，讓郭伯伯一開始覺得驚訝，當大家獻上祝福後郭伯伯才回過神露出微笑，他說自己都忘了自己的生日，沒想到中榮醫護居然這麼細心，連這樣的細節都注意到了，可以更放心更安心的接受治療。

(中時 )