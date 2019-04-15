北市一名廖姓年輕女子，2004年在酒店從事采妝造型工作時，認識一名謝姓教授，因謝具化學博士專業知識，不僅由他指導碩士論文，2人還發展師生戀，4年來共發生49次性行為，謝妻發現丈夫外後，憂鬱症與恐慌症復發，憤而提告對廖女求償200萬元。

謝妻指控，丈夫結婚3年多就有小三，兩人多次一起出遊、拍攝親密合照，廖女甚至暱稱丈夫為「老爺、公公」，且2人 平均每個月會在女方的住處發生2次性行為，交往4年多共計49個月，合計共98次，這起事件讓她整整失眠2個月，憂鬱症和恐慌症都因此復發。

廖女出庭時反駁，2014年底認識謝男時，不知對方已婚，且當時忙於學業與工作，加上母親癌症惡化，根本沒有時間談戀愛，與謝只是師生關係，並非情侶。

不過，謝妻提供2018年4月與廖女的通話譯文，廖女除坦承已交往4年之外，還解釋「當然有（戴套）啊，因為我也不想懷孕，每個禮拜頂多碰面一次，不會再多了啦。」謝男也坦承證稱「我做錯事被抓到，我和她（廖女）第一次約會就在外面旅館做愛，後來就改到在她家。」

台北地院法官認為，謝妻知道丈夫外遇後，確實有到醫院就診，並被診斷罹患憂鬱症及恐慌症，考量到兩人經濟上的差距，最後判廖女應賠償50萬元，可上訴。

(中時電子報)