台中市府環保局長吳志超（右）、新聞局長吳皇昇15日上午公布對中火水汙染稽查裁決，重罰2000萬元，將創國營事業史上最重罰款紀錄。（盧金足攝）

環保局表示，依法處最高罰款2000萬元是史上第一次。（盧金足攝）

台中市環保局抽驗台中火力發電廠空污處理設備的放流廢水，發現硝酸鹽氮項目超標，今年連兩次要求改善仍不符標準，台中市環保局今日祭出2000萬重罰，創國營事業史上最重罰款，並要求兩周內所提改善計畫書如未達標準，不排除勒令中火1至4號機組停工。

台中市政府環保局今召開記者會表示，從1月起已3次採驗台中電廠發電機組，因空氣污染防制設備產生的廢水，發現處理後的排放水質不符法定放流水標準，不合格項目為硝酸鹽氮，環保局今日重罰中火新台幣2000萬元，並限期30日前提送改善計畫書。

市府環保局長吳志超、新聞局長吳皇昇今並親自出面說明中火水汙染稽查後續處理進度，他們表示，環保局限期中火在11日之前提出陳述意見，中火雖將陳述意見書送環保局，坦承3月21日放流水硝酸鹽氮確實不合格，改善計畫書只說明1至4號機組將降載10％，調整空氣汙染防制設備的液氨注入量，進行廢水處理工程改善。

中火空汙排放量占台中市的比例，其中PM2.5占15％，硫氧化物占64％，氮氧化物占40％，汙染排放絕對不算少，證明中火空汙的嚴重程度，環保局調查，中火陳述意見僅說明3月21日放流水硝酸鹽氮濃度確實達標準2倍以上，該廠將進行廢水處理改善。

環保局針對中火已確定的重大違規事實，今日上午十時公布處分開罰2000萬元，創下國營事業史上違反環保法規被開罰的最高紀錄，環保局限期中火應於4月30日前提出汙染改善計畫。

吳皇昇強調，中火水汙染3次超標，違規情節重大，而且提出的意見陳述短短三頁的改善計畫只承諾1至4號機組減量10％，然而其放流水硝酸鹽氮濃度汙染超標2倍以上，理應至少減量50％，如不改善，這不會是最後一次。

吳志超說，依《水汙染防治法》規定，限期改善期限最長為90天改善計畫包括調整空汙設備注氨量、廢水處理廠增加安裝薄膜過濾設備、所有機組廢水整合改善工程等，竟要等到2020年底才能讓放流水穩定符合標準

吳志超表示，中火一年內3次排放水質硝酸鹽氮超過標準，違規情節重大事實，且又以1至4號機組廢水的排放濃度最高，環保局依法審議後，今日決定處分，重罰之外，勒令1至4號機組停工。

吳皇昇表示，汙染改善過程中將要求中火必須達到4項改善原則：包括1、汙染改善設備完成前，1~4號機立即實質減產50％以上。2、最短時間內改善水質符合標準，後續短、中、長期改善計畫皆須落實執行，期間環保局將加強稽查，不符規定按次連續處分。3，全廠汙水設備均需同步改善，改善期限後檢驗再不合格，除重罰外，仍不排除停工處分。4、水汙肇因於空汙，空氣汙染排放24小時即時監控，不得因廢水改善影響空汙排放。

(中時電子報)