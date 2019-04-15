國民黨2020總統人選未定，基層拱韓聲浪持續提升，但卻傳出高雄市長韓國瑜有意拒絕接受黨中央徵召參加初選，讓國民黨基層陷入焦慮狀態。對此，有媒體觀察到以韓國瑜目前的處境絕對無法參加初選，且一旦舉辦初選，國民黨將有再度分裂的可能，為今之計只有徵召韓國瑜這條路可行。

國民黨主席吳敦義日前在中常會正式表態，不會競逐2020大位，讓黨內提名紛擾的化解，有了一個新起點。面對徵召最強候選人，國民黨內其他太陽再無理由阻擋，停止初選、儘速徵召已是國民黨內最大共識。

港媒《中評網》亦指出，在吳敦義表態不選後，國民黨幾乎定調絕不能開啟初選機制，如果真的按照初選程序，結果出爐後卻遭全代會否決，然後再徵召韓國瑜，這無疑跟當年換柱沒兩樣，也會對韓造成傷害，更無益於選戰。因此，現已有很多聲音力主不辦初選，改採直接徵召韓國瑜。

但現在考驗吳敦義的是，如何協調前新北市長朱立倫和王金平有，讓朱王有台階可下，以及如何替韓國瑜鋪好出來的道路，全看吳敦義的智慧和手段了。

(中時電子報)