教師法修法 潘文忠：回應社會長期的共識與期待 16:252019/04/15 中時 陳信翰 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 教育部長潘文忠。（陳信翰攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 教育部長潘文忠15日出席立法院教育委員會受訪時表示，此次教師法修法是回應社會長期的共識與期待，過程中，有檢討過去相關不足的地方，在維護學生受教權益大前提下，大家目標都是一致的。 (中時 ) #會長 #期待 #教育 #社會 #教師法 也許您會感興趣 推薦閱讀 助陸童脫貧 中信園丁計畫 六年有成 04:102019/04/11 回應夏林清案 教育部：無干涉大學自主將上訴 21:512019/04/12 「潮州鎮社會救助金專」未開戶已募到款 將補強公所社會福利服務 02:572019/04/13 教部干涉大學人事 輔大夏林清勝訴 04:092019/04/13 大專5000門課談情 學者批「太淺薄」 01:182019/04/13 教團批修法倉促 串聯立院外抗議 04:092019/04/14 擔心惡法清算 教團今動員抗議 04:102019/04/15 政院版教師法修正草案今審查 教師、家長立院外壁壘分明 11:222019/04/15 修教師法 教團：把教師法變成了「教師刑法」 14:362019/04/15 教師法修法 私校工會批決策過程荒腔走板 14:382019/04/15 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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