手抖挨轟 阿扁怒PO每秒6.6高速抖動。(圖/取自 陳水扁臉書「新勇哥物語」)

前總統陳水扁保外就醫期間開直播評論時事、與美女自拍合照，引發外界爭議保外就醫資格。國民黨立委吳志揚今天在立院司法法制委員會質詢法務部次長蔡碧仲，阿扁最近一次醫療鑑定是什麼時候，蔡碧仲指出，目前已經是第17次展延，每個月都有訪視，每3個月展延一次，由醫療團隊做專業認定。

吳志揚批評，陳水扁在臉書上開直播，罵韓國瑜、罵民進黨初選制度，網友都說他中氣十足，還在臉書上PO跟辣妹合照，該特地直播手抖給大家看，網路上都被罵翻了，這些事到底跟醫療行為什麼關聯？蔡碧仲表示，保外就醫的人必須要遵守法定規範，有沒有溢出法定規範，由權責機關會去審酌，「他要對他自己的言行負責。」

吳志揚追問，最近一次鑑定陳水扁保外就醫資格是何時？蔡碧仲指出，目前已經是第17次展延，最近一次展延是從2月5號到5月4號，每個月都會訪視一次，每3個月展延一次，這些都交由醫療團隊做專業認定，對法務部來說，只能依據醫療團隊專業做鑑定，並依照職權做處斷。

吳志揚並要求法務部提供這些鑑定報告出來，讓外界了解這個過程是怎麼認定的，他懷疑17次的展延是不是都是同一個醫療團隊認定出來的，外界質疑聲浪這麼多，台中監獄不會想要換團隊嗎？國民黨立委沈智慧也要求提供醫生跟醫院資料、醫療審查報告、法務部核准報告，「明眼人，我不是醫生都能研判他不符合保外就醫！」

蔡碧仲回應，依法能提供的資料一個都不會少，但是依法不能給的資料也會做說明。沈智慧說，蔡英文如果不要破壞法治，就乾脆特赦陳水扁，不能破壞依法行政，讓人民對司法不信任。蔡碧仲說，這些事情對每個人來講都是考驗，每個人的言行要接受社會公斷，但這些都涉及專業層次。

(中時 )