吸金通緝犯王益洲，疑涉行賄700萬元躲過追訴（示意圖／中時資料照）

「成豐集團」總裁王益洲涉嫌以苗栗縣大湖遊樂區開發案，向2000多位投資人違法吸金逾22億元，當年高雄地檢署指揮刑事局偵辦本案期間，王益洲竟對外自稱他曾花700萬元透過2名律師行賄刑事局李姓偵查員擺平官司，事後王因吸金案逃亡大陸遭通緝後，台北地檢署另依行賄罪通緝王益洲，由於追訴權時效完成，檢方今將王益洲不起訴。

至於王益洲所稱的任姓、秦姓律師及李姓偵查員3人貪汙部分，北檢因查無具體事證，早已不起訴處分確定。

據調查，成豐集團總裁王益洲於2003年間在台北市內湖區成立「成豐集團」，在台北、板橋、台中、高雄等地設立總公及分公司，由業務員以每坪600元不等購入苗栗縣「大湖土地」共達45甲，實際土地成本只有1億多元。

成豐集團以開發遊樂區、溫泉度假村為由，每年固定分紅12％，另投資滿3年後，成豐開發保證以原價買回土地，以每坪6萬元來向投資人違法吸金，並涉嫌掏空旗下勤龍公司資金。高雄地檢署認定，王自2004年3月至2005年11月止，陸續向2000多位投資人吸金逾22億元，2006年起訴王益洲並求刑10年，併科罰金3億元。

但高雄地檢署偵辦期間，王益洲2005年間宣稱任姓律師提議花錢解決吸金案官司，由秦姓律師作為窗口，他曾花費700萬元透過任姓、秦姓2名律師行賄刑事局李姓偵查員擺平官司，北檢簽分行賄罪偵辦迄今，因追訴權時效完成，今天將王不起訴。

另北檢2007年間偵辦「成豐集團」旗下慧眼投顧公司，被控販售海外基金涉嫌詐財數千萬元案，因王益洲於2007年1月逃匿大陸，檢方發布通緝外，另北院也於2008年10月3日依違反銀行法通緝王益洲。

(中時 )