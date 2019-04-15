為了親眼目睹老虎伍茲奪下名人賽冠軍，勇士15日刻意順延看比賽影片時間，在柯瑞「逼迫」下，全隊都留在休息室內觀看伍茲封王瞬間，勇士替補中鋒盧尼說：「柯瑞看到激動落淚，他跟伊戈達拉都是狂熱的高球迷，更逼我們一起看！」

「我希望看到一些老虎伍茲奇蹟，當他做到他所達成的成就，那是高爾夫球賽最讓人興奮的地方，」柯瑞更發推祝賀伍茲封王，「運動史上最偉大的重返榮耀故事，很感激伍茲讓我見證到他拿到5件綠夾克其中1件的光榮時刻。」

就連勇士總教練科爾也同意柯瑞、伊戈達拉兩名高球迷如此「任性」的要求，「我們所有人都很興奮，我們必須順延我們看影片的時間至少半小時以上，才有辦法觀看伍茲在最後幾洞的表現，這個過程真的很神奇，也充滿觀賞樂趣。」

「我們從未想過伍茲能夠重返榮耀，看著其它運動選手憑藉毅力突破逆境，這對我們來說很有意義，」科爾表示，「那是很棒的課程，在我們隊上也有不少突破逆境球員，我們也有不少球迷支持，看到其他選手做到感覺很特別。」

勇士正在積極備戰16日遭遇快艇的季後賽首輪第2戰，目前處於1勝0敗優勢的他們，或許能靠老虎伍茲的奇蹟封王激勵，繼續朝著完成3連霸目標邁進

(中時電子報)