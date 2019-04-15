許多人誤以為不吃米飯，飯後血糖會比較好，但醫師表示，適當的米飯，並不會造成血糖過度飆高，台灣糖尿病患越來越多，其中一個關鍵原因就是飲食西化，米飯攝取量減少，卻吃了其他升糖指數更高的食物，導致糖尿病發生率上升。

根據統計，全球每八秒，就有一人死於糖尿病，台灣每10名成人就有1人患有糖尿病。《早安健康》報導，新陳代謝科醫師洪建德表示，近年來國人米飯攝取量直線下滑，但其他澱粉類的消耗量增加，其中麵食類、尤其是烘焙類增加很多，這些食品的升糖指數更高，更容易肥胖。

洪建德指出，調查發現，米飯攝食量下降，糖尿病發生率卻逐漸上升，原因在於飲食西化、速食化，例如漢堡肉加上麵包以及含糖飲料，這類型的食物，很容易造成血糖急速上升。另外，台灣人手搖杯喝太多，一杯珍珠奶茶就等於兩碗飯的熱量，含糖量也非常可怕，血糖可能一瞬間就飆到兩百多。

醫師提醒，一旦血糖控制不佳，容易引發許多疾病，包括心血管疾病、腎臟病、末梢神經病變、視網膜病變等，身體長期缺乏醣類恐導致情緒不佳、注意力不集中；適當的米飯，不會造成血糖過度飆高，而且葡萄糖是生物的能量來源，很多糖尿病患因為想要減糖就不吃飯，反而矯枉過正。

(中時電子報)