曾沛慈穿上大地色系與圖騰，恰巧符合這一兩年的變化，添了成熟與女人味。愛馬仕牛皮紙色Bouclerie Moderne圖紋印花真絲襯衫12萬800元，牛皮紙色Bouclerie Moderne圖紋印花Twillaine短裙6萬6900元，Kelly Mini Picnic系列柳條編織與Swift小牛皮拼接野餐包45萬2000元，Eclipse 系列漆木牛角雙色墜飾項鍊1萬6900元。（攝影／JOJ PHOTO）

愛馬仕In The Loop系列Mysore山羊皮卡片夾5萬3100元。（愛馬仕提供）

愛馬仕Tango系列真絲緞面高跟涼鞋，4萬3200元。（愛馬仕提供）

愛馬仕Toscane系列Twillon斜紋真絲飾帶巴拿馬草帽，2萬5100元。（愛馬仕提供）

愛馬仕Larubizana Le Bouclier de la Beaute圖紋印花羽毛斜紋真絲巨幅方巾，140 x 140 公分，3萬1300元。（愛馬仕提供）

愛馬仕極細印花琺瑯手環，1萬800元。（愛馬仕提供）

戲劇《我們與惡的距離》播出後佳評如潮，曾沛慈飾演形象開朗的傻大姊房東應思悅，自然呈現角色討喜個性以及象徵希望的特性，播出後收到不少讚美，她卻說：「很開心，但也多少會緊張、有壓力。」受邀穿帶有冒險風格的愛馬仕春夏新裝，展現率性女人味，邊拍也對品牌手環愛不釋手。

她坦言，過去大家都把《終極》系列當成她的代表作，多數人也認為《終極》這樣的偶像劇很好演、隨便演就好，「其實不是這樣，從以前不管哪一部戲，我都是帶著一樣的心情在拍。」現在她多了《與惡》這部代表作，覺得有點「不真實」， 對她而言壓力來自於有沒有達到自己設定的期待，她認為能夠身為《與惡》團隊的一員，能夠獲得這樣的劇本，對演員來說非常幸福，「演員能夠完全發揮表演空間，可遇不可求。」

這片匯集許多實力派演員，曾沛慈也會在現場觀察吳慷仁、賈靜雯的演戲節奏，發現吳會為了角色把自己放在需要的空間跟氛圍裡，記得有一次他在警察局外面培養情緒，她蹦蹦跳跳經過，驚覺自己好像打擾到對方。現在曾沛慈除每周跟觀眾一起同步看劇，也開始擔心下一部作品該有怎樣水準的表現：「我皮要繃更緊了，我某種程度是完美主義者，會不自主一直拿鞭子鞭打自己。」

曾沛慈這次首穿少嘗試的窄裙與圖騰襯衫，但她覺得很有女人味，「多了很多想像空間，也更有成熟與智慧，從女孩轉到女人的感覺。」另一套愛馬仕高領毛衣配拼接裙則讓她覺得很有安全感，並讚美裙上有黃、咖啡、白色很好搭，手上配木手環與條紋琺瑯手環，也正是她平常喜歡的，以不同元素堆疊創造新鮮感。

(中時 )