廢核再生公投領銜人高成炎、綠色消費者基金會祕書長方儉等人，不滿中選會對公投電子連署作業延宕1年半，造成行政資源浪費、民眾公投權力受損，今早到台北地檢署告發中選會代理主委陳朝建瀆職。

高成炎認為以台灣資訊工程人材與技術能力，電子連署的加密與認證絕對沒問題，何以電子連署的實施緩慢，重批中選會長期行政怠惰，延宕電子連署軟體建置與法政作業，浪費大量的紙本與後續戶政機關的龐大人力行政成本，十分愚蠢，也非常不便民也不環保。

高成炎說，近日公民投票法行政院版本出爐，將有「連署需附身份證影本」的修法方向，但過去公民投票法即規定可以電子連署方式，若電子連署可以早日上線施行，其實可以更有效率連署與認證，也能減少諸如死人連署、重覆連署、大量抄寫等戶政機關篩檢剔除所浪費的行政成本。

方儉則認為公民投票法行政院版本，連署需附身份證影本，極不利於弱勢民間團體於街頭連署作業，根本是因噎廢食，是公民投票公民權力與民主法治的大倒退。

(中時 )