高雄市長韓國瑜抵達聖荷西，晚間在聖塔克拉拉市的中餐廳「狀元樓」參加北加州中國大專校友會聯合會舉辦的晚宴，聖塔克拉拉郡前議長David Cortese也出席，頒發榮譽市民給韓國瑜，據了解，是該郡首次頒贈榮譽市民給華人；Cortese頒發郡鑰給韓國瑜，還說下次等韓以中華民國總統身分再來時，可以拿這把鑰匙造訪聖塔克拉拉郡任何地方，一席話講到華僑們心坎裡，全場歡聲雷動。

此外，蘋果總部所在地的庫比蒂諾市（Cupertino City）也贈與韓國瑜市鑰，獻上最高的歡迎之意，由父親在高雄出生的前市長Darcy Paul頒發；隨韓國瑜出訪的立委童惠珍透露，庫比蒂諾市已準備組成議員訪問團到高雄，雙方很可能締結姊妹市，未來在實際經貿、科技交流之後，相信頒發榮譽市民給韓國瑜市長是可預期的。

Cortese致贈郡鑰及感謝狀，致詞時他稱讚韓國瑜是全場最重要的人，沒想到韓國瑜馬上妙回「對我來說，我太太是全場最重要的人」，Cortese也相當幽默，立刻接話「從事政治工作20多年，我到現在還在學習」，暗指韓國瑜太會說話，引發全場笑聲。

韓國瑜說，半年前選市長，他一直講發大財，請大家不要誤會，他不是那麼俗氣的人，而是因高雄全台最窮，很需要錢，年輕人4個有3個離開，所以經濟是手段，同時也要重視教育、關心弱勢族群，太太李佳芬20年前成立全台第1家雙語學校，認為下一代孩子語言一定要強，高雄接下來也會開始推動雙語教育。

北加州大專校聯會捐贈200萬台幣給高雄市，發展雙語教育，韓國瑜致詞時，1位僑胞大受感動，當場再加碼捐贈3000元美金。

為響應韓國瑜市長選舉期間「一瓶礦泉水、一碗滷肉飯」口號，晚宴特別準備滷肉飯、包子、貢丸湯等庶民小吃，韓國瑜領唱中華民國國歌，令僑胞們情緒沸騰，紛紛高喊「中華民國萬歲」、「韓市長加油」。

駐舊金山台北經濟文化辦事處處長馬鍾麟也出席這場餐會，他致詞時表示，韓市長就任後，不停奔走為農漁民尋找海外合作機會，將高市打造成更有經濟活力的城市，真正非常令人敬佩，舊金山是台灣進入美國重要門戶之一，科技創投、科技發展重鎮矽谷也位於舊金山，感謝韓市長百忙中率團來灣區訪問，相信一定能進一步加深中華民國台灣與矽谷的合作關係。

韓國瑜獲頒榮譽市民 前議長：下次以總統身分來（中天新聞）

(中時 )