花生醬是很多兒童和成人的最愛，但不少人都認為花生醬熱量高，還是少吃為妙，然而，若是能夠適當的食用花生醬，裡面含有的營養成分可以促進心臟健康、提高血糖控制力，甚至是幫助減重。

根據醫學網站《medicalnewstoday》報導，2018年的一份研究指出，吃花生可以減少肥胖的風險，這是因為花生富含的蛋白質、脂肪以及纖維能增加飽足感。這項研究蒐集了超過五萬名女性的數據，發現較常食用堅果的女性，體重增加略少於那些很少吃堅果的女性。

花生醬當中也含有許多可以改善心臟健康的營養素，包括：多元不飽和脂肪酸（PUFA）、菸鹼酸、鎂、維生素E等等，其中，不飽和脂肪與飲食中飽和脂肪的比例在心臟健康中有重要作用。

研究建議，每天可將46克花生或花生醬加入美國糖尿病協會的飲食計劃中，為期六個月，可以改善血脂，控制糖尿病患的體重，但因為熱量高，因此多食無益。

另外，花生醬是一種碳水化合物相對較低的食物，含有大量的脂肪和蛋白質，以及纖維，因此對糖尿病患來說，不加糖的花生醬不會影響到血糖的波動。2013年的一項研究也指出，早餐吃花生醬或花生可以幫助肥胖女性和第2型糖尿病患者降低血糖水準的風險。

(中時電子報)