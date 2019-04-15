顧德莎推動成立《幼穎兒童臺語文學》。（廖素慧攝）

抗癌作家顧德莎15日凌晨病逝，她用盡餘生之力氣推動在地文學及兒童台語詩文，甫於13日舉辦《我佇黃昏的水邊等你》有聲台語詩、《說吧。記憶》等2本新書分享會，市長黃敏惠讚揚她是透過文學之筆書寫嘉義市的城市生命。

顧德莎是嘉義籍女作家，抗癌10年間她創作力大爆發，連續發表《驟雨之島》、《我佇黃昏的水邊等你》、《說吧！記憶》等書，病魔摧殘她的身心，卻更加壯大她的意志力，今年2月她推動成立《幼穎兒童臺語文學》半年刊。

13日顧德莎出席在嘉義文創園區勇氣書房舉辦的新書分享會，吸引許多讀者參加，市長黃敏惠也到場力挺嘉義藝文活動，與顧德莎及眾多讀者朗讀臺語詩，品味台語詩之美。

顧德莎說，《說吧。記憶》是一本愛的書， 寫下她過往的人生經歷，透過筆帶她及嘉義人回到60年代的嘉義場景，回味過往的庶民生活，也憶及80年代台灣紡織產業的興衰變化，這是她的家族生命歷程，也有很多人共同的記憶及經驗。

黃敏惠讚揚顧德莎是勇敢的女性，她用文學之筆回顧生命的苦難，非常不容易，她做了一個典範，生命當中的苦難、鬱悶，用淺顯易懂的文字來表達出來，打動很多人的心，書中還有對嘉義舊景的細膩的描述，用文學呈現嘉義市的城市人文。

(中時 )