民進黨中執會日前通過總統初選時程延到5月22日之後，前行政院長賴清德則深感遺憾，他也強調他不畏橫逆，不改初衷，將參選到底。對此，前國民黨立委孫大千也提及「毀滅賴清德」五大絶招，並表示這真的是標準的「人前手牽手，背後下毒手」。

民進黨總統初選延長引發爭議，賴清德對此表示深感遺憾，並表示這已是中執會第2次修正、第3次公告，此舉是對民主進步黨的嚴重傷害，更否定自創黨以來所堅持的民主價值。此外，國防部前部長蔡明憲因痛心黨中央不尊重初選制度，憤而退黨。

孫大千也在臉書點出「毀滅賴清德」的五大絶招。第一招、陳建仁宣布讓賢，營造「蔡賴配」的氛圍。把賴清德打成「團結破壞者」。第二招：放話初選規則公布前，曾經一再確認賴清德沒有參選的意願。全面啟動網路力量，塑造賴清德「背信棄義」的形象。

第三招則是以拖待變，祭出「5/22+N」的奧步，先拖到5月22日，之後再慢慢磨，硬是要把賴清德的民調拖垮。第四招：不惜翻桌不認帳。釋放訊息，倘若初選落敗，考慮脫黨參選到底。擺明要脅民進黨，如果不是蔡英文，那就等著分裂。第五招：中執會直接宣布「現任優先」，或者祭出「艱困選區」的理由，採用「徵召」。

孫大千直言，這真的是標準的「人前手牽手，背後下毒手」。

(中時電子報)