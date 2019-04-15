宜蘭縣李姓男子6年前酒後駕車，員警發現開車欲攔查，不料他卻加速逃逸，最後自撞路樹翻車死亡，李的家屬訴請國家賠償，一審認定縣警局須負4成過失責任，判決賠償192萬多元，但最高法院維持二審判決，認為警方取締酒駕沒有過失，逆轉改判免賠定讞。

李的妻子及子女指控，宜蘭縣警局五結分駐所員警，在2013年3月20日晚間駕車巡邏，因猜測剛從餐廳離開的李男可能涉及酒駕，於是先在路口等侯，李男駕車離開後，員警就近距離尾隨他的車輛，導致他驚慌失措猛踩油門高速行駛。

李男為求擺脫警車的跟隨，以時速115公里的速度，闖紅燈迴轉到對向車道，最後因車速過快而撞擊路樹，致車輛翻覆，他因此受重傷，經送醫急救仍不治死亡。李的家屬怒控警方執行過當，並打官司要求縣警局賠償。

宜蘭地院認定，李男酒駕死亡須負百分之60的過失責任，但員警開車高速尾隨，也須負部分過失責任，判決縣警局須賠償192萬2435元。

★中時電子報關心您：飲酒過量，有礙健康！

高院審理後認為，員警發現李男偏移車道駕駛，懷疑他酒後駕車才以閃燈、鳴笛方式要求他停車受檢，屬於維持公共秩序與社會安全的必要手段，符合比例原則，沒有不法侵害李的交通自由權，逆轉改判縣警局免賠，家屬不服提上訴，最高法院駁回確定。

(中時 )