全國教師工會總聯合會齊聚在立法院外抗議，指行政院版充斥對教師的惡意，不緊大幅增加教師解聘要件，還調降教評會審議解聘時的教師代表，形成校長完全控制教師生殺大權的局面。（黃世麒攝）

立法院教育及文化委員會15日排審行政院版《教師法》修正草案，支持修法的台灣家長教育聯盟、全國家長團體聯盟、全國家長教育志工團體聯盟、人本教育基金會，以及反對修法的全國教育產業總工會（全教產）、全國教師工會總聯合會（全教總）等團體都到立法院外表達訴求。

全國教育產業總工會理事長黃耀南（中）率成員抗議，指教育部修法讓外界非教育專業的教評會來決定老師去留，如同在《教師法》中增加解聘教師的《刑法》，更突襲變更議程，臨時改為詢答及逐條審查，且過程中不與教師工會協商，要求將草案退回行政院。

全國教師工會總聯合會理事長張旭政（中）率成員齊聚在立法院外抗議，指行政院版充斥對教師的惡意，不緊大幅增加教師解聘要件，還調降教評會審議解聘時的教師代表，形成校長完全控制教師生殺大權的局面。（黃世麒攝）

立法院教育及文化委員會15日排審行政院版《教師法》修正草案，台灣家長教育聯盟、全國家長團體聯盟、全國家長教育志工團體聯盟、人本教育基金會等團體支持行政院版本，免除「師師相護」的疑慮，讓不適任教師退出校園。（黃世麒攝）

全國教師工會總聯合會理事長張旭政（中）率成員齊聚在立法院外抗議，指行政院版充斥對教師的惡意，不緊大幅增加教師解聘要件，還調降教評會審議解聘時的教師代表，形成校長完全控制教師生殺大權的局面。

支持政院版的家長團體則認為，修法後可免除「師師相護」的疑慮，讓不適任教師退出校園。

(中時 )