Luxury Travel系列草稿圖。（HUGO BOSS提供）

Luxury Travel系列草稿圖。（HUGO BOSS提供）

Luxury Travel系列以簡潔、精緻及自然風格為主。（HUGO BOSS提供）

Luxury Travel系列以簡潔、精緻及自然風格為主。（HUGO BOSS提供）

BOSS攜手大中華區代言人趙又廷發佈第一個限量聯名系列「BOSS x 趙又廷 Luxury Travel （尊尚旅行家）」。系列包括六款服飾八件單品，由BOSS首席品牌官Ingo Wilts與趙又廷共同構思設計。

經常穿梭不同城市、跨越不同氣候及時區的趙又廷，忙碌的工作讓他感受到時間的珍貴，並從旅程中擷取靈感，希望以最輕便的行裝滿足最大程度的舒適，讓旅人能享受每分每秒，體會旅途上的樂趣。他表示﹕「一趟愉快的旅行，可以是人生旅途的一段小樂章，或成為你最珍而重之的寶貴回憶。」此系列以簡潔、精緻及自然個性的風格滿足商務及休閒度假的需要，無論在任何地方與場合都能應付自如。

Luxury Travel 系列，包括採用品牌的彈性剪裁（Stretch Tailoring）西裝套裝與旅行風衣，以及襯衫、領帶、Polo衫及休閒T恤。系列已於4月12日在BOSS大中華區特指定專門店、官方線上網站及微信平台同時發售。

(中時 )