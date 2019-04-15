台中火力發電廠造成水汙及空汙問題嚴重，市府依法處最高罰款2000萬元是國營事業環保史上第一次，新聞局長吳皇昇強調，如果中火後續再不積極改善，這將不會是最後一次。
環保局長吳志超表示，仍會持續嚴格監督該廠排放水質，並已要求中火在4月30日前提送汙染改善計畫書，說明後續如何提升廢水廠的硝酸鹽氮處理功能，經環保局審查同意後核定執行改善期限。
此外，環保局在汙染改善期間仍會持續抽查中火排放水質，如有不符規定情形，仍會按次處以罰款。
吳皇昇強調，改善期限屆滿後也會辦理正式複查，如果仍有放流水超標情形，同樣屬於違規情節重大，將再予最嚴厲處分，且不排除要求發電機組停工。
環保局強調，中火水汙染和空氣汙染有關，目前廢水處理廠功能不足，因此在後續的汙染改善過程中將要求中火必須達到4項改善原則：
(1) 汙染改善設備完成前，1~4號機立即實質減產50％以上。
(2) 於最短時間內改善水質符合標準，後續短、中、長期改善計畫皆須落實執行，期間環保局將加強稽查，不符規定按次連續處罰。
(3) 全廠汙水設備均需同步改善，改善期限後檢驗再不合格，除重罰外，仍不排除停工處分。
(4) 水汙肇因於空汙，空氣汙染排放24小時即時監控，不得因廢水改善影響空汙排放。
吳志超進一步説明，中火一年內第3次排放水質硝酸鹽氮超過標準情節重大，依水汙染防治規定處最高罰款2000萬元，如不改善，這不會是最後一次。
吳皇昇強調，後續不管是在汙染改善期間，或者是在改善期限屆滿後，環保局都將會持續嚴格監督該廠的廢水處理操作及排放水質狀況，如有違反規定情形，皆會採取嚴厲的處分，亦不排除命機組停工，以保障市民的健康。
(中時 )
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