國防部昨(4/14)舉辦臨時記者會，介紹旗下的「心戰大隊」，以及其製作的戰時心戰作業、文宣品等設備，最引人注目的是心戰食品系列，改制泡麵、蛋捲等常見食品的包裝，在其上印了簡體字文宣呼籲投降，今資深媒體人兼名嘴羅友志轉貼相關新聞，譏諷繼閣揆蘇貞昌的「掃帚護國說」之後，「投誠麵」簡直是蔡英文政府的另類「軍事突破」。

羅友志臉書po文。(翻攝自羅友志有事找友志臉書)

國防部心戰大隊曝光了其製作的心戰食品系列後，引發外界熱議，今名嘴羅友志po文討論此事，忍不住譏諷「投誠麵」簡直政府軍事大突破，開玩笑表示：「據說農委會跟國防部正在共同研發的『侏儸紀迅猛龍殺人機器』」，不知道進度如何了？」、「聽說，名為「薩諾斯手套」的高科技武器，彈指可以殺敵，環保有效，不知道量產了嗎？」、「喔對，跟美國『史塔克企業』訂製的『鋼鐵衣』，說是要防止對手『斬首計畫』的終極武器，不知道何時才會讓蔡英文穿上，向國人亮相？」。

看了心戰部隊的設備，羅友志忍不住酸嗆「潛艦國造這種低階科技其實只是幌子」，開玩笑說照這邏輯，大概神力女超人將訪台，而網友們也覺得莞爾，痛罵：「當共匪還是在啃樹皮的年代嗎！看看人家一年的國防預算多少！不覺得丟臉嗎！真是利害了～國防布」。

(中時電子報)