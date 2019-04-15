高雄市長韓國瑜日前稱過去3任中華民國總統都是台大法律系高材生，卻搞壞台灣經濟20年。前總統陳水扁兒子、高雄市議員陳致中跳出來嗆說：「搞殘經濟的應該是國民黨」，韓國瑜一聽馬上回擊「到底是台灣人民有錢，還是他家有錢」。陳致中今受訪再反擊，韓國瑜打口水戰沒意義，花329萬去美國搞造勢大會，要高雄市民情何以堪！

韓國瑜美西時間13日出席「全球玉山經濟論壇」，會後受訪時批3任總統20多年搞壞台灣經濟。陳致中跳出來嗆說：「搞殘經濟的應該是國民黨」，韓國瑜一聽馬上回擊「到底是台灣人民有錢還是他家有錢，大家心裡都看得很清楚，不要再去唬弄、欺騙」。

面對韓國瑜的批評，陳致中不甘示弱回嗆，罵中央並不會直接兌現自己的競選支票。稱弄殘經濟的是國民黨，不是陳水扁。反倒是韓國瑜花329萬，飛上萬公里去美國參加兩場閉門座談，對於跳票的政見無所交代。要不要選總統一事，也三心兩意不敢說清楚。韓國瑜則回麻辣反擊。「到底是台灣人民有錢還是他家有錢，大家心裡都看得很清楚，不要再去唬弄、欺騙」。

對於韓國瑜的犀利回擊，陳致中今接受記者訪問再度開嗆，韓國瑜只是耍嘴皮子，打口水戰沒有意義，他更反問韓，現在是在選總統，還是當市長？花了329萬去美國，但重點都是選總統和造勢大會，這要277萬市民情何以堪！

韓國瑜火力全開 再批3任總統搞殘台灣經濟（中天新聞）

(中時電子報)