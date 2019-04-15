其右骨髂動脈支架末端有8公分大的血管瘤。（馮惠宜翻攝）

一名90歲阿嬤8年因腹部主動脈瘤裝設腹部主動脈支架，最近因噁心、嘔吐、頭暈而求診，澄清醫院心臟血管外科醫師南玉芸表示，經電腦斷層發現，該病患的支架嚴重阻塞及發現超大血管瘤，已導致左腹及大腿疼痛下肢缺血，以微創導管清除血栓手術，成功打通動脈血管，醫師也呼籲下肢疼痛的民眾，應即早尋求心臟血管外科評估心血管系統。

阿嬤到院時主訴：吃不下、噁心、嘔吐、頭暈等症狀入院接受檢查及治療，經檢查發現腎衰竭並接受血液透析，於住院期間一直表達她的左腹及大腿疼痛，顯然有下肢缺血情況。

南玉芸表示，經進一步電腦斷層檢查，發現患者8年所放置的腹主動脈支架，因未做定期追蹤，她的左骨髂動脈支架嚴重阻塞，而右骨髂動脈支架末端有8公分大的血管瘤，隨時有破裂的危險，因考慮患者已90歲高齡，以最安全及減少手術風險為治療原則。

經與病人家屬解釋及溝通多種手術方式後，以微創導管清除血栓手術，將左骨髂動脈支架內的血栓清除乾淨，保持血流暢通；而右骨髂動脈支架末端的8公分大血管瘤，則以延伸加長支架隔開血管瘤，來預防血管瘤破裂及猝死的危險。

南玉芸指出，微創導管清除血栓手術，是以特殊的除栓導管裝置，配合使用溶栓藥物以分解血栓，再將分解後的血栓吸出。此手術適合動靜脈間血管通路血栓的疾病。這位高齡患者，也於微創治療血栓手術成功，順利轉出加護病房且出院。

(中時 )