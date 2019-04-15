高檢署調查前桃園地檢署檢察長彭坤業司法關說案，指前法務部長邱太三涉關說，邱太三曾說是轉知陳情，不過時代力量立委黃國昌今在立院司法法制委員會質詢高檢署檢察長王添盛，這個陳情人是誰？王添盛竟回應，邱太三說不方便講，讓黃國昌氣到飆罵「藏鏡人太大尾不敢交出來？」、「包庇誰啊！」，王則強調沒有包庇。

黃國昌質疑，高檢署的報告說彭坤業的陳情人是邱太三，而邱太三說他是「轉知陳情」，那麼高檢署為何會認定陳情人就是邱太三，為何不問邱太三背後的陳情人是誰？還是問了但是不願意公布出來？

王添盛對此回應，「調查小組有問，他說不方便講。」黃國昌接著說，問基本人事時地物應該是基本的吧，不用檢察官或調查局，有幾本事實認定的人都會問清楚吧，邱太三自己聲明坦蕩蕩願意公開對質，怎麼問陳情人是誰就說不方便，「你們問了幾次？還是只問一次，檢察官就說好啦好啦？」王添盛回應，「問一次。」

黃國昌追問，邱太三說用通訊軟體把陳情書轉交給彭坤業，那麼「陳情書」在哪裡？「什麼調查品質啊！還是藏鏡人太大尾不敢交出來？」，王添盛說，他們在問的時候是彭坤業回答，彭是答說，邱太三是「口頭陳情」，陳情書的事情是在已經結案之後才傳出。

黃國昌怒嗆，「可以草草結案喔？為何不再問他？不是很坦蕩？這種調查品質說已經結案，會不會太丟臉？」王添盛表示，該案已經結束，面對黃國昌質疑高檢署在包庇，王添盛則強調他們沒有包庇。

(中時 )