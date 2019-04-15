新北市政15日舉辦「Next Innovation─新北產業投資誓師大會」，邀請外國駐台代表、境內指標性工商企業、潛在投資廠商、新創公司及中央部會相關單位等投資夥伴共同參與，侯友宜說，大家把侯友宜當兄弟，侯友宜也把所有人當兄弟，新北市府會站在市民角度，除了招商一條龍，也要改善所有對投資不利不合時宜的法令，才能打造安居樂業的幸福城市。

今上午誓師大會，包含新加坡駐台北商務辦事處代表黃偉權、荷蘭貿易暨投資辦事處代表紀維德到場，另外包括藍天集團董事長許崑泰、世紀鋼鐵董事長賴文祥與東森電視營運長徐瑞勇等百位企業家均到場共襄盛舉。

侯友宜致詞時表示，今年「招商一條龍」服務目標，1年內要攜手10個招商夥伴，服務100件招商案，達成1000億元投資，創造10000個工作機會，帶領企業一起「從1到10000」，打造安居樂業的幸福城市。

侯友宜說，上任以來市府團隊全力拚招商，除於日前籌組「產業發展諮詢委員會」外，目前「招商一條龍」專案也已服務57件民間投資案件，並吸引Google公司進駐，預計年底可落實27件投資案，加上公有土地招商案投資金額，可望促成1176億元投資，達成預定目標。

侯友宜說，招商不單單只是投資金額數字的增加，而是創造城市繁榮的一個過程，企業投資不僅能帶動就業機會，也能同步促進周邊商業活絡及完善生活機能，吸引居住及消費人潮，讓城市繁榮發展，市府的招商團隊是將廠商視為一起創造安居樂業的夥伴，把市民需求放在心中、把廠商成敗當成自己的事，也希望透過今天的活動，讓企業瞭解市府的決心，一起當並肩作戰的好隊友。

經發局指出，下一季市府將以「瞻海攻略」為招商主題，配合淡江大橋正式動工，將淡水與八里做戰略連線佈局規劃，除一方面向中央單位爭取法規調適，突破自1992年來淡海新市鎮27年未開發的困境。

另一方面也將台北港整體規劃進行總體升級，並從八里為起點，延著64線快速道路進入新北市的精華區，再連結新店溪、大漢溪，將連線策略延伸至三重頂崁工業區「新北科技園區」、新店區「寶高智慧園區」等地，發展河岸城市，放眼未來十年的經濟佈局。

(中時 )