交通部台鐵局為提升資產活化效益，繼3月成立「資產開發中心」後，今日再成立「附業營運中心」，將整合部門附加價值與協調功能，並開拓多元的鐵道型態旅遊。另外，將各餐廳改制，成立台北、台中、高雄、花蓮餐旅所，期望透過各區不同特色，拓展便當市場，同時升級食品衛生安全。

附業營運中心業務分為三大部分，包括業務科、觀旅科、商品科。業務科負責餐務業務經營、食安管控規劃、提升車勤與便當本舖服務品質及業務處理要點擬定等事項。

觀旅科負責鐵道觀光旅遊合作業務之策劃與執行、市場之調查分析、法規之審訂及計畫研擬、執行管考等事項；商品科則負責臺鐵夢工場品牌經營及強化銷售通路、電子商務營銷、商標及圖像授權、商品代銷、異業合作等事項。

未來附業營運中心將提升部門附加價值及整合協調功能，同時開拓多元、創新、永續、在地鐵道新型態旅遊，強化鐵路文創商品開發與銷售效益。

台鐵局長張政源日前指出，台鐵本業與副業的收入比例約是8比2，副業還有很大努力空間，且台鐵許多土地可以利用，便當、文創商品等都是一大商機，日後將沿著台鐵全線軌道拼經濟，點線面全力開發。

(中時 )