麥當勞叔叔之家慈善基金會捐贈台大醫院雲林分院重症加護型新生兒保溫箱，被嘉惠的雙胞胎兄弟父母出席感謝。（許素惠攝）

麥當勞叔叔之家慈善基金會捐贈台大醫院雲林分院近百萬元的「重症加護型新生兒保溫箱」，15日上午啟用，而在正式啟用儀式之前，已經嘉惠了一對早產雙胞胎，讓小兄弟「箱溫暖」。

台大雲林分院正、副院長黃瑞仁、馬惠明、麥當勞叔叔之家慈善基金會執行長陶華君等人，一起見證意義不凡時刻，黃瑞仁強調，麥當勞叔叔之家慈善基金會善舉，為雲林地區的早產與新生兒急重症照護再添利器。

馬惠明指出，其實該保溫箱已經派上用場，成功照護了一對早產雙胞胎，今年2月該小兄弟因媽媽27周急產，體重都不到1000公克，都需住進「重症加護型新生兒保溫箱」這類高階型的保溫箱，但該院只有1台，只能給弟弟用，哥哥則住一般保溫箱，麥當勞叔叔之家慈善基金會兒童節前夕捐贈，宛如及時雨，哥哥得以在3月27日「升等」入住。

馬惠明說，該保溫箱給寶寶「箱溫暖」，入住後兄弟體重每天穩定成長，目前已重約1400至1500公克，仍需持續住在保溫箱中，預定體重達1700至1800公克可脫離保溫箱。

雙胞胎父母將出席記者會感謝麥當勞基金會的愛心與醫療團隊的悉心照顧。

(中時 )