為了增進大學生對於社會議題的創新與理解，培育社會創新人才，國立中山大學與智榮基金會共同簽署合作備忘錄，透過研究18至40歲的「迷世代」，中山大學未來將推動「人文暨科技跨領域學士學位學程」，深化社會創新。

「迷世代」是智榮基金會經過七年長期調查，對1978至2000年間出生青年世代的定義。全台「迷世代」約780萬人，「在資訊裡迷、在選擇裡茫」是這世代青年共同的處境。

「世界瞬息萬變，過去的經驗已難以沿用！」中山大學校長鄭英耀指出，大學知識的傳授不應侷限於教室，整合科技、調整教育體制、營造一個可以讓學生主動學習的環境，培養學生自主學習的動機與能力至為重要。

智榮基金會董事長施振榮鼓勵學子培育因應未知的三大核心能力，包括問題根源的探索力、跨領域的整合力及統觀的創新力。施振榮以自創的「新微笑曲線」向解釋，要學習以多面向的方式描繪產業價值位置，有效掌握不同領域價值鏈。他以「體驗經濟」為例，表示跨領域結合、資源共享是未來趨勢。

鑒於迷世代的焦慮與世界潮流所趨，中山大學已開辦「人文暨科技跨領域學士學位學程」、組織了以趨勢問題為導向的「共學群」，發展出以台灣全島為學習場域的「走出西灣」工作坊。

中山大學未來也將以「人科學程」作為與智榮基金會的合作平台，除有學程內「當代社會問題與創新案例研究」課程，雙方也將共同訂定「年度挑戰」並舉辦社會創新黑客松，邀請智榮基金會定期到校園分享最新的社會趨勢調查成果，協助師生捕捉最新趨勢脈動。

(中時 )