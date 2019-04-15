住吉弘光捐贈50萬日幣給台南市政府，台南市長黃偉哲代表接受。（程炳璋攝）

台南市中正消防分隊廳舍15日修復啟用，台南市政府官員出席剪綵。（程炳璋攝）

台灣最早的合同廳舍歷經80年後再次修復，增闢台南消防史料館，15日啟用，邀請當年捐建的日本工程界聞人住吉秀松的後代家族來台參與，住吉弘光捐贈50萬日幣給台南市政府，強調住吉家族真習與台南的深厚情誼。

住吉秀松在1897年隨著日本公司來台參與鐵路工程，1908年在台灣自創建設公司，負責許多重要水庫工程，他見當時的台南火災頻仍，出錢出力，不但捐贈消防車，更捐建台南第一座消防塔，是當時台南最高建築，提供消防員居高觀察失火地點，後稱為「望火樓」。

望火樓後來持續增建，成為警察、消防單位共同辦公地點，是台灣最早的警、消共用的「合同廳舍」。一直到台南縣市合併後，仍有婦幼隊、少年隊與中正消防分隊一起共用大樓設施。

因為大樓歷史悠久，台南市政府將其列為市定古蹟，2014年開始修建，今年3月完工，警察單位遷出，消防分隊使用空間變大，另增闢台南消防史料館，呈列台南各項重大消防事蹟。

原合同廳舍修復暨台南消防史料館15日開幕，住吉秀松已逝世90年，台南市政府邀請住吉秀松後代家族來台參與開幕典禮，二兒子住吉弘光代表家族捐贈50萬日幣給台南市政府，他見證父親捐建的建築在台南延續，強調住吉家族將珍惜與台南的深厚情誼。

台南市長黃偉哲代表接受住吉家族捐贈，並回贈感謝狀，他認為這棟台灣早期廳舍見證活的台南消防史，感謝住吉家族對台南的奉獻。

(中時 )