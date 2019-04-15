行政院長蘇貞昌在臉書上發文批蘋果日報做假新聞。（摘自蘇貞昌臉書）

媒體踢爆政府擬編預算，支付交通違規罰單刷卡手續費後，行政院長蘇貞昌在臉書發文指「全民幫繳罰單手續費是謠言」、「行動支付不含罰單」，結果證據打臉蘇貞昌，去年就開始支付這筆手續費。對此，立委江啟臣轟蘇貞昌不是完全狀況外，就是故意硬拗，要求公開道歉，假新聞關三天。

江啟臣在臉書發文說，媒體踢爆政府擬編預算，支付交通違規罰單刷卡手續費後，行政院長蘇貞昌在臉書發文指「全民幫繳罰單手續費是謠言」、「行動支付不含罰單」，結果媒體提三大證據，包括去年7月交通罰單早已納行動支付、去年12月國發會更發新聞稿要求各機關編預算支應刷卡手續費，甚至連非洲豬瘟防疫的違法罰單的刷卡手續費，今年起也早已由全民埋單，抨擊蘇揆不是完全狀況外，就是故意硬拗。

他表示，媒體批評政府，就被扣上「假新聞」標籤，這樣胡亂指控的做法，已一而再再而三發生，讓政府淪為全國最大「假新聞製造機」，蘇貞昌無論你是不知情還是知情硬凹，都使得民主核心價值之一的言論自由受到極大威脅，這樣的威脅不見容於民主憲政保障言論自由的終極價值，你必須公開認錯道歉，停止硬凹，給社會大眾一個交代。

蘇貞昌是於昨天在臉書發文說，「吃飯別吃太多鹽，生活別信太多謠言。政府為了簡政便民，推動繳稅、水電、加油和規費可以用行動支付來付，但不包括罰單」。

(中時電子報)