台中市第3屆南區國光里里長補選15日起受理候選人登記，前國光里長陳仁榮的女兒陳雅惠搶頭香，15日上午10時由母親、市議員邱素貞與多位國光里鄰長陪同，前往南區公所完成登記，現場「加油」、「凍蒜」聲浪不絕。

台中市第3屆里長於107年12月25日就任，蟬聯6屆的南區國光里長陳仁榮，108年2月17日，在家中突然昏倒送醫，不幸於2月24日逝世，享年67歲，依規定，需辦理補選。國光里長補選，定5月11日舉行投開票，自4月15日起至4月17日止，受理候選人登記。

今年39歲的陳雅惠，碩士畢業，現任國光社區發展協會理事長，曾任市議員邱素貞服務處主任、台中市水噹噹關懷協會常務理事、社團法人台中市婦女發展協會理事、南區國光社區發展協會總幹事、南區戶政事務所志工、國光里愛鄰守護隊志工。

陳雅惠表示，她跟隨父母為民服務多年，秉持「責任傳承、服務創新」理念，登記國光里長補選，除延續前里長陳仁榮未完心願外，將致力推動「三通」-「水溝要通暢、馬路要通平、路燈要通亮」；定期實施社區大掃除及消毒作業，以及民俗慶典活動年年辦，全力營造安居樂業的宜居國光里。

(中時 )