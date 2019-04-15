日本外相河野太郎正在訪陸，14日雙方舉行了部長級「中日經濟高層對話」。雙方就邁向解禁日本牛肉對中出口的條件之一「動物衛生檢疫協定」達成了實質性共識。雖然要真正實現出口解禁還需要其他手續，但河野太郎在會議結束後向媒體表示「這是邁向解禁的重要一步」。同時日方還要求陸方取消以福島核災為由對日本食品的進口限制。

日本共同社報導，河野還透露，對在中開展業務日企的強制性技術轉移和智慧財產權保護，向大陸表示了關切。

大陸在2001年爆發瘋牛病（BSE）後，禁止從日本進口牛肉。不過近年來在訪日大陸遊客中，日本產牛肉頗受青睞，若獲解禁，對於日本畜產農戶而言或將是擴大銷路的良機。

作為日方主席的河野在會議開始稱國際社會不確定性高漲的背景下，兩國有責任和義務就各種多邊難題作出更大貢獻，強調世界第二和第三大經濟體之間加強合作的必要性。大陸國務委員兼外交部長王毅在會上表示，期待日方以更加明確的態度參與共建大陸所推的「一帶一路」倡議。

日方還要求大陸放寬、取消以福島核事故為由實施的日本產食品進口限制。雙方還就日中企業在協力廠商市場的基礎設施投資合作等進行了討論。有關第五代（5G）移動通信系統的利用，中方要求日方勿將大陸電信設備巨頭華為排除在日本市場之外。

這是繼去年4月中日在東京舉行經濟對話之後的第五次對話。除河野外，還有日本經濟產業相世耕弘成、農相吉川貴盛、國土交通相石井啟一等6名閣員參加。中方並派出商務部長鐘山出席。

(中時 )