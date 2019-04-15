被騙女子將與詐騙集團男子交往的過程做成「紀念冊」，寄給台灣的嫌犯！（陳世宗攝）

「愛情充滿陷阱！」21歲徐姓男子為首的愛情詐騙集團，利用手機交友軟體詐騙大陸及新加坡華裔女子，以投資股票、基金或是投資失利急需資金周轉等方式騙取金錢，從中謀取暴利；該集團成立兩個多月詐騙不法所得高達400多萬元。警方於大里、草屯逮捕徐嫌等16人，依法移送法辦；主嫌徐男等4人羈押獲准，另12人各以10萬元交保。

警方指出，以徐嫌為首的詐騙集團，雇用詹男及蔡女情侶檔，採買詐欺集團生活物資，運送詐欺機房日常所需物資及食物。該詐欺集團利用手機通訊軟體與境外華裔女子攀談，機房成員多為刺青男子，卻假冒多金帥氣小開，以戀愛養成方式欺騙女子感情；俟時機成熟時，再以投資股票、基金或是投資失利急需資金周轉等方式來騙取金錢，從中謀取暴利。

刑事局偵六隊第五隊於11日下午18時許，持檢察官搜索票前往台中市大里區及南投縣草屯鎮兩地，當場查獲徐嫌等共16人，現場取出筆電6台、手機63枝、銀聯卡2張、無線分享器20個、白板1面、愛情手冊1本及自小客車1部等詐欺贓證物；將徐嫌等人帶回偵訊。

第五大隊長賴英門說，被警方查獲的徐男等16人，還正與100多位女子在「交往」中；其中有位大陸女子被騙人民幣70多萬元，甚至還有女子將與集團男子交往過程做成「紀念冊」寄給台灣的嫌犯；還有女子不知情舉債借錢給嫌犯，獲知被騙後，當場情緒為之崩潰。該集團成立兩個多月，不法所得高達400多萬元。

警方將徐嫌等16人，依涉嫌刑法詐欺及組織犯罪防制條例等罪解送台灣台中地方檢察署偵辦；其中徐嫌等4位幹部不承認犯行羈押獲准，另12人各依10萬元交保；全案仍由警方擴大偵辦中。

(中時 )